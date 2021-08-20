Владимир Андрейченко 20 августа проведёт личный приём граждан в Ушачах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Решить конкретные проблемы людей, а также выявить системные вопросы, волнующие население. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко 20 августа отправится в Витебскую область и проведет личный прием граждан в Ушачском райисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Обратиться к парламентарию можно будет с 11:00 до 13:00 по предварительной записи. Личные приемы граждан – наиболее эффективный способ не только узнать о наболевших вопросах и проблемах жителей, но и объективная оценка работы местной вертикали власти.