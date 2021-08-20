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Владимир Андрейченко 20 августа проведёт личный приём граждан в Ушачах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Решить конкретные проблемы людей, а также выявить системные вопросы, волнующие население. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко 20 августа отправится в Витебскую область и проведет личный прием граждан в Ушачском райисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обратиться к парламентарию можно будет с 11:00 до 13:00 по предварительной записи. Личные приемы граждан – наиболее эффективный способ не только узнать о наболевших вопросах и проблемах жителей, но и объективная оценка работы местной вертикали власти.
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Новости Беларуси. Решить конкретные проблемы людей, а также выявить системные вопросы, волнующие население. Председатель Палаты представителей Национального...
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