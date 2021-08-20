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Переняли технологии у китайцев и оптимизировали под себя. Как собирают автомобили Geely в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не секрет, что еще 5 лет назад многие водители со скепсисом относились к китайским автомобильным маркам. А сегодня за автомобилями Geely белорусской сборки стоят очереди и на наших дорогах и парковках их почти так же много, как на этой стоянке у предприятия «БЕЛДЖИ». Мы приехали на завод под Борисовом, чтобы показать вам все, даже самые закрытые этапы производства. В программе «
Мы за рождением бестселлера нового поколения отправляемся наблюдать дальше, в цех сборки. Именно здесь «женят» кузов с двигателем.
Дмитрий Петрович, руководитель сборочного производства:
Можно сказать, что этот цех – мини-копия китайского прототипа. Там объемы в разы больше. Потому, переняв технологии, производство оптимизировали под себя. При этом внедрили самые эффективные методы организации труда.
Яна Шипко, корреспондент:
Дмитрий Петрович:
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Новости Беларуси. Не секрет, что еще 5 лет назад многие водители со скепсисом относились к китайским автомобильным маркам. А сегодня за автомобилями Geely белорусской...
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