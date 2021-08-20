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Переняли технологии у китайцев и оптимизировали под себя. Как собирают автомобили Geely в Беларуси?

20.08.2021 09:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не секрет, что еще 5 лет назад многие водители со скепсисом относились к китайским автомобильным маркам. А сегодня за автомобилями Geely белорусской сборки стоят очереди и на наших дорогах и парковках их почти так же много, как на этой стоянке у предприятия «БЕЛДЖИ». Мы приехали на завод под Борисовом, чтобы показать вам все, даже самые закрытые этапы производства. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что влияет на качество авто и когда в продаже появится первый белорусский электрокар.

Переняли технологии у китайцев и оптимизировали под себя. Как собирают автомобили Geely в Беларуси?
Переняли технологии у китайцев и оптимизировали под себя. Как собирают автомобили Geely в Беларуси?

Мы за рождением бестселлера нового поколения отправляемся наблюдать дальше, в цех сборки. Именно здесь «женят» кузов с двигателем.

Переняли технологии у китайцев и оптимизировали под себя. Как собирают автомобили Geely в Беларуси?
Переняли технологии у китайцев и оптимизировали под себя. Как собирают автомобили Geely в Беларуси?

Дмитрий Петрович, руководитель сборочного производства:
Основные – это три линии: первая – это линия интерьера, то есть кузов с цеха окраски уже голый, окрашенный приезжает к нам и устанавливается на линию интерьера, где собирается полностью салон, внутренности, интерьер – пластик, приборная панель, жгуты, проводка. Далее основная линия –  это линия шасси, где кузов, прошедший линию интерьера, перемещается на подвесной конвейер, и там уже ребята собирают днище автомобиля.

Переняли технологии у китайцев и оптимизировали под себя. Как собирают автомобили Geely в Беларуси?
Переняли технологии у китайцев и оптимизировали под себя. Как собирают автомобили Geely в Беларуси?

Можно сказать, что этот цех – мини-копия китайского прототипа. Там объемы в разы больше. Потому, переняв технологии, производство оптимизировали под себя. При этом внедрили самые эффективные методы организации труда.

Яна Шипко, корреспондент:
А как у вас здесь работает система 5S?

Переняли технологии у китайцев и оптимизировали под себя. Как собирают автомобили Geely в Беларуси?
Переняли технологии у китайцев и оптимизировали под себя. Как собирают автомобили Geely в Беларуси?

Дмитрий Петрович:
Система 5S зависит в первую очередь от персонала. Все должно быть на своих местах, каждый человек должен знать свой пост, то есть все внедряется так, чтобы в дальнейшем были чистота, порядок и удобство в работе с инструментом, с комплектующими.

Каждые 4 минуты с конвейера сходит новый автомобиль. Вот как создаются машины Geely – подробнее здесь

 
 
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Новости Беларуси. Не секрет, что еще 5 лет назад многие водители со скепсисом относились к китайским автомобильным маркам. А сегодня за автомобилями Geely белорусской...
 
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