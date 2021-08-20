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Евразийский межправсовет 20 августа в Кыргызстане проведёт саммит в расширенном составе

20.08.2021 09:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Евразийский межправсовет соберется 20 августа в Кыргызстане в расширенном составе. Помимо глав правительств стран ЕАЭС, участие в нем примут премьер-министры Узбекистана и Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евразийский межправсовет 20 августа в Кыргызстане проведёт саммит в расширенном составе

Стороны рассмотрят ряд важных тем. Среди них – страховая поддержка взаимной и внешней торговли, сближение нетарифных мер и вывозных таможенных пошлин. В центре внимания также перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза, вопросы реализации дорожных карт по формированию общего рынка органической сельхозпродукции и в сфере транспортной политики.

Евразийский межправсовет 20 августа в Кыргызстане проведёт саммит в расширенном составе

Кроме того, на полях саммита предполагается подписание меморандума о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта ЕАЭС.

 
 
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Евразийский межправсовет соберется 20 августа в Кыргызстане в расширенном составе. Помимо глав правительств стран ЕАЭС, участие в нем примут премьер-министры...
 
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