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Ученые назвали пять продуктов, которые «убивают» кишечник

20.08.2021 09:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ученые назвали пять продуктов, которые «убивают» кишечник
Фото: Pixabay
Все мировое сообщество сейчас переживает эпоху быстрой еды и сидячего образа жизни. Из-за таких повседневных особенностей предсказуемо возникают различные заболевания. В частности, очень часто люди обнаруживают у себя серьезные проблемы с кишечником.

Врачи настаивают, что поддерживать организм в надлежащей форме не так уж и сложно. Для улучшения самочувствия можно отказаться от пяти наиболее вредных продуктов. Более внимательное отношение к питанию положительно повлияет на здоровье всей пищеварительной системы. Этот вариант существует для тех, кто не слишком любит регулярно посещать врачей.

Известно, что кишечник отвечает за переработку и расщепление пищи, а также за иммунитет. Разрушительное влияние на микрофлору кишечника оказывает алкоголь. И здесь существует следующая закономерность – чем крепче алкоголь, тем существеннее он вредит человеческому организму. Конечный результат злоупотребления крепким алкоголем – это рак кишечника.


Второе место в списке вредных продуктов занимает мясо. Лучше полностью отказаться от употребления сосисок, сарделек и колбасных изделий. Не рекомендуется налегать на жареную свинину и баранину. Из-за них может воспалиться слизистая оболочка, что приведет к уплотнениям в стенках пищеварительного тракта.

Употребление сладких продуктов, в частности сахара, негативно сказывается на здоровье кишечника. Такая еда разрушает внутреннюю микрофлору, что приводит к размножению болезнетворных бактерий. Аналогичный результат ждет любителей майонеза.

Последнее место в списке вредных продуктов занимает маргарин. Его линолиевая кислота является частой причиной язвенных колитов. Врачи рекомендуют полностью исключить из рациона данный продукт, передает РИА Новости.
 
 
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Известно, что кишечник отвечает за переработку и расщепление пищи, а также за иммунитет.
 
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