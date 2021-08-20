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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые назвали пять продуктов, которые «убивают» кишечник Известно, что кишечник отвечает за переработку и расщепление пищи, а также за иммунитет.

Врачи настаивают, что поддерживать организм в надлежащей форме не так уж и сложно. Для улучшения самочувствия можно отказаться от пяти наиболее вредных продуктов. Более внимательное отношение к питанию положительно повлияет на здоровье всей пищеварительной системы. Этот вариант существует для тех, кто не слишком любит регулярно посещать врачей.Известно, что кишечник отвечает за переработку и расщепление пищи, а также за иммунитет. Разрушительное влияние на микрофлору кишечника оказывает алкоголь. И здесь существует следующая закономерность – чем крепче алкоголь, тем существеннее он вредит человеческому организму. Конечный результат злоупотребления крепким алкоголем – это рак кишечника.Второе место в списке вредных продуктов занимает мясо. Лучше полностью отказаться от употребления сосисок, сарделек и колбасных изделий. Не рекомендуется налегать на жареную свинину и баранину. Из-за них может воспалиться слизистая оболочка, что приведет к уплотнениям в стенках пищеварительного тракта.Употребление сладких продуктов, в частности сахара, негативно сказывается на здоровье кишечника. Такая еда разрушает внутреннюю микрофлору, что приводит к размножению болезнетворных бактерий. Аналогичный результат ждет любителей майонеза.Последнее место в списке вредных продуктов занимает маргарин. Его линолиевая кислота является частой причиной язвенных колитов. Врачи рекомендуют полностью исключить из рациона данный продукт,РИА Новости.