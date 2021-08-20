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Страны ЕАЭС согласовали концепцию формирования общего рынка нефти

20.08.2021 10:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Страны Евразийского экономического союза согласовали концепцию формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов, сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

Он сообщил, что в этом году государства ЕАЭС вместе с комиссией приступили к обсуждению международного договора по формированию общего рынка газа ЕАЭС.

"С удовлетворением хочу также отметить, что нам удалось согласовать концепцию формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов на основании пяти принципов, одобренных всеми государствами Союза", - сказал премьер Армении, передает Интерфакс.

Премьер Беларуси Роман Головченко утверждает, что "формирование общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа идет в соответствии с согласованными сроками".

 
 
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Страны Евразийского экономического союза согласовали концепцию формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов, сообщил премьер Армении Никол Пашинян.
 
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