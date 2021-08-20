Двадцать спортсменов представят Беларусь на Паралимпийских играх в Токио

24 августа в Токио начинаются Паралимпийские игры. Беларусь на соревнованиях представят двадцать спортсменов.



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Белорусские атлеты выступят в шести видах спорта: плавание — 10 спортсменов, легкая атлетика — 5, фехтование на колясках — 2, дзюдо, гребля академическая адаптивная, параканоэ — по 1.

Делегация Беларуси — атлеты, а также медицинская и административная группы — уже заселились в Паралимпийскую деревню, соседями белорусов стали спортсмены из Финляндии, Швеции, Дании, Израиля, отмечает агентство «Минск-Новости».

XVI летние Паралимпийские игры в Токио продлятся тринадцать дней и завершатся 5 сентября.

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