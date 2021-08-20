Осенью вдоль МКАД высадят 274 тысячи кустарников

Рекордное количество кустарников планируется высадить предстоящей осенью вдоль Минской кольцевой автомобильной дороги — 274 тысячи.





«Будет сделан акцент на кустарники, которые более устойчивы к воздействию соли. Будем высаживать среди прочего спирею, барбарис, розу морщинистую, снегоплодник, боярышник», — рассказал генеральный директор УП «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич, передает агентство «Минск-Новости» .

В целом же новые зеленые насаждения появятся не только вдоль откосов МКАД, но и внутри транспортных развязок, в том числе в самом городе. Обновление затронет также пространство вдоль улиц, скверы и парки.

Уже известно, что доля высаженных однолетних растений уменьшится на 20 % — с 1 млн 874 тыс. до 1 млн 405 тыс. штук. Акцент будет сделан в пользу многолетников. К примеру, такие кустарники уже появились в сквере возле гостиницы «Планета», в Сендайском сквере, в парке Янки Купалы, вдоль пр. Независимости и Победителей, а также ул. Мясникова и Притыцкого.

Кроме того, запланирована высадка живых изгородей. Несколько мест, где они будут расти, уже определены. Это парк Победы и территории вдоль Свислочи.