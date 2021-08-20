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Силовики задержали 64-летнюю брестскую активистку Елену Гнаук
Источник материала: Навiны
Брестчанку Елену Гнаук вызвали в РОВД 19 августа. В 20 часов родственникам сообщили о ее задержании, говорят правозащитники.
В мае этого года женщину приговорили к двум годам «домашней химии» по знаменитому «хороводному делу».
Две недели назад против Алены возбудили второе уголовное дело: женщину обвиняют в «оскорблении президента».
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Брестчанку Елену Гнаук вызвали в РОВД 19 августа. В 20 часов родственникам сообщили о ее задержании, говорят правозащитники.
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