Силовики задержали 64-летнюю брестскую активистку Елену Гнаук

Брестчанку Елену Гнаук вызвали в РОВД 19 августа. В 20 часов родственникам сообщили о ее задержании, говорят правозащитники.





В мае этого года женщину приговорили к двум годам «домашней химии» по знаменитому «хороводному делу».

Две недели назад против Алены возбудили второе уголовное дело: женщину обвиняют в «оскорблении президента».