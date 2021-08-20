Источник материала: UDF



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«При возможном существенном снижении цены на нефть, рубль может значимо ослабнуть - до 78-80 рублей за доллар», - говорит Владимир Зотов, операционный директор казначейства УБРиР.

«Если оглянуться назад, то в прошлый раз, когда ФРС начинала сокращать объемы выкупа активов с рынка, это привело лишь к росту волатильности торгов, но тренд оставался восходящим вплоть до появления прозрачных намеков о повышении ставки. Скорее всего, такую картину мы будем наблюдать и сейчас, - согласен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. - О повышении же ставки ФРС пока не идет даже речи, поэтому у среднесрочных инвесторов нет никаких оснований для паники и распродажи активов».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубль, акции и госдолг России осыпались вслед за обвалом нефти Рубль будут продавать дважды: и как валюту emerging markets, и как сырьевую валюту.

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