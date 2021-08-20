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В Бресте задержали 64-летнюю активистку Елену Гнаук
Источник материала: UDF
Елена Гнаук
В мае этого года Елену Гнаук осудили по "хороводному делу" на два года "домашней химии". Правозащитники признали ее политзаключенной.
А две недели назад на женщину возбудили второе уголовное дело: ее обвиняют по ч. 1 ст. 368 УК ("оскорбление президента").
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Правозащитники признали ее политзаключенной.
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