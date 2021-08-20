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Елена Гнаук

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте задержали 64-летнюю активистку Елену Гнаук Правозащитники признали ее политзаключенной.

В мае этого годаосудили по "хороводному делу" на два года "домашней химии". Правозащитники признали ее политзаключенной.А две недели назад на женщину возбудили второе уголовное дело: ее обвиняют по ч. 1 ст. 368 УК ("оскорбление президента").