|
Появились роботаблетки, которые позволят вводить инсулин в кровь без иглы
Источник материала: Партизан
Учёные из Италии создали роботизированную систему PILLSID, которая позволит людям, страдающим сахарным диабетом, вводить инсулин без иглы. Она состоит из двух компонентов: первый — дозатор инсулина, который вживляется в живот пациенту, а второй — капсула на магнитах, содержащая гормон.
Когда пациенту понадобится восполнить инсулин в дозаторе, он должен будет просто проглотить таблетку, которая доберётся по пищеварительной системе до импланта рядом с тонкой кишкой. При помощи магнитов он перевернёт капсулу нужной стороной, проткнёт выдвигающейся иглой и выкачает инсулин в резервуар,,
Sant’Anna School of Advanced Studies
На первый взгляд, схема выглядит пугающе. Но на самом деле у неё есть преимущества перед многими существующими методами контроля сахара в крови для диабетиков, отмечают исследователи. Например, перед шприцами и инсулиновыми помпами, которые подают гормон через катетер и иглу — особенно если инъекции необходимо делать несколько раз в день.
Пока систему испытывали на трёх свиньях, больных диабетом. С помощью неё исследователи смогли регулировать уровень сахара в крови животных в течение нескольких часов. Они планируют усовершенствовать аппарат, чтобы лучше защитить его от контакта с жидкостями внутри тела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учёные из Италии создали роботизированную систему PILLSID, которая позволит людям, страдающим сахарным диабетом, вводить инсулин без иглы. Она состоит из двух...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)