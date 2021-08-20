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Появились роботаблетки, которые позволят вводить инсулин в кровь без иглы

20.08.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учёные из Италии создали роботизированную систему PILLSID, которая позволит людям, страдающим сахарным диабетом, вводить инсулин без иглы. Она состоит из двух компонентов: первый — дозатор инсулина, который вживляется в живот пациенту, а второй — капсула на магнитах, содержащая гормон.



Когда пациенту понадобится восполнить инсулин в дозаторе, он должен будет просто проглотить таблетку, которая доберётся по пищеварительной системе до импланта рядом с тонкой кишкой. При помощи магнитов он перевернёт капсулу нужной стороной, проткнёт выдвигающейся иглой и выкачает инсулин в резервуар,, пишет dev.by. Дозатор заряжается беспроводным способом, что сводит к минимуму хирургическое вмешательство для поддержки его работы. Пустая капсула продолжит движение по ЖКТ и покинет организм естественным путём.



Sant’Anna School of Advanced Studies

На первый взгляд, схема выглядит пугающе. Но на самом деле у неё есть преимущества перед многими существующими методами контроля сахара в крови для диабетиков, отмечают исследователи. Например, перед шприцами и инсулиновыми помпами, которые подают гормон через катетер и иглу — особенно если инъекции необходимо делать несколько раз в день.

Пока систему испытывали на трёх свиньях, больных диабетом. С помощью неё исследователи смогли регулировать уровень сахара в крови животных в течение нескольких часов. Они планируют усовершенствовать аппарат, чтобы лучше защитить его от контакта с жидкостями внутри тела.
 
 
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Учёные из Италии создали роботизированную систему PILLSID, которая позволит людям, страдающим сахарным диабетом, вводить инсулин без иглы. Она состоит из двух...
 
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