







Грузинский специалист Александр Рехвиашвили в ближайшее время может покинуть пост спортивного директора "Шахтера". Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Владислав Татур.





пишет Спортарена. Солигорчане в последних девяти матчах во всех турнирах добыли лишь две победы. По ходу неудачной серии Горняки выбыли из еврокубков, а также уступили Гомелю в Кубке Беларуси,Спортарена.





В таблице высшей лиги "Шахтер" занимает первое место, опережая на один балл БАТЭ. При этом у Горняков есть три игры в запасе.





В конце июля команду возглавил Сергей Гуренко, сменив на этом посту Романа Григорчука.





Рехвиашвили работает в клубе с весны 2019 года. В прошлом сезоне Горняки впервые за долгое время выиграли чемпионат Беларуси.