Центральный рынок в Глубоком выставили на продажу









пишет Sputnik. Центральный рынок продают за 706 тысяч белорусских рублей (около $283 тысяч) в Глубоком, сообщил директор ООО "ПравоВита" Николай Кротов,Sputnik.





"Идет ликвидация Глубокского районного потребительского общества, банкротство, поэтому имущество распродается. Он может быть интересен какому-нибудь бизнесу. Его оценочная цена составляет около 706 тысяч белорусских рублей", - сказал Кротов





Он подчеркнул, что рынок "живой" и рабочий, люди там торгуют в выходные дни. Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, будет ли меняться цена на рынок, собеседник агентства ответил, что с такими вещами не угадаешь: стоимость может остаться прежней, расти или падать.





Торги должны состоятся 9 сентября, они предусматривают возможность понижения начальной цены продажи на 40%. То есть, минимальная стоимость может составить 423,5 тысяч рублей ($169 тысяч).





Покупателям предлагают площадку около 2 гектаров с расположенными на ней торговыми рядами и примерочной, административным зданием, складскими, торговыми и хозяйственными постройками.