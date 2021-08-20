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ГАИ рассказала, где берет автомобили для негласного контроля на дорогах
Источник материала: Партизан
Негласный контроль ГАИ за дорожным движением - тема вовсе не новая. В конце 2020-го – начале 2021 года появились сообщения о том, что в Госавтоинспекции помимо обычных автомобилей будут работать машины без специальной окраски, бортовых опознавательных знаков и маячков.
Некоторые машины,
Госавтоинспекция Вилейки, как выясняется, берет машины у предприятий города. "Такое взаимодействие, когда для контроля дорожной обстановки используются автомобили предприятий, практикуется не один год. Для негласного контроля по решению райисполкома выделяется гражданский автомобиль", – приводит слова старшего инспектора ДПС ОГАИ Вилейского РОВД Николая Третьяка портал kraj.by. И это не только легковушки. Например, недавно в рейд по выявлению лихачей отправился микроавтобус. В частности, он работал на 90-м километре трассы Р58 Минск – Мядель, вблизи деревни Костеневичи – месте концентрации ДТП, одной из причин которых становилось нарушение скоростного режима.
В арсенале инспекторов – радар контроля скорости "Бинар" и планшет, позволяющий проверять другие нарушения водителей,
Работа сотрудников на гражданском автомобиле регламентируется приказом МВД №155, где в пунктах 35 и 36 прописано, что "инспектором ДПС с использованием транспортных средств может осуществляться гласный, негласный и смешанный контроль за дорожным движением. Решение об осуществлении негласного контроля принимает начальник подразделения, ОГАИ, о чем делается соответствующая запись в книге постовых ведомостей".
Инспекторы отмечают: когда ГАИ вне видимости, выявляется значительно больше нарушений. Только за выходные негласным методом выявлено 25 нарушителей, в том числе 7 случаев нарушения правил обгона, 18 – скоростного режима. Сотрудники ДПС надеются, что негласный контроль заставит водителей более сдержанно вести себя на дорогах.
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Негласный контроль ГАИ за дорожным движением - тема вовсе не новая. В конце 2020-го – начале 2021 года появились сообщения о том, что в Госавтоинспекции помимо обычных...
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