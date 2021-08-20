ГАИ рассказала, где берет автомобили для негласного контроля на дорогах













пишет Автобизнес, на которых ГАИ ведет такой контроль, многим автомобилистам хорошо известны. Например, на трассах порой можно видеть "гражданский" BMW GT, на котором ездят сотрудники ГАИ Минской области. ГАИ Минска в марте сообщила, что скрытое наблюдение на улицах столицы ведет на Geely Tugella. А где берут авто районные ГАИ? Некоторые машины,Автобизнес, на которых ГАИ ведет такой контроль, многим автомобилистам хорошо известны. Например, на трассах порой можно видеть "гражданский" BMW GT, на котором ездят сотрудники ГАИ Минской области. ГАИ Минска в марте сообщила, что скрытое наблюдение на улицах столицы ведет на Geely Tugella. А где берут авто районные ГАИ?





Госавтоинспекция Вилейки, как выясняется, берет машины у предприятий города. "Такое взаимодействие, когда для контроля дорожной обстановки используются автомобили предприятий, практикуется не один год. Для негласного контроля по решению райисполкома выделяется гражданский автомобиль", – приводит слова старшего инспектора ДПС ОГАИ Вилейского РОВД Николая Третьяка портал kraj.by. И это не только легковушки. Например, недавно в рейд по выявлению лихачей отправился микроавтобус. В частности, он работал на 90-м километре трассы Р58 Минск – Мядель, вблизи деревни Костеневичи – месте концентрации ДТП, одной из причин которых становилось нарушение скоростного режима.













пишет kraj.by. В арсенале инспекторов – радар контроля скорости "Бинар" и планшет, позволяющий проверять другие нарушения водителей,kraj.by.





Работа сотрудников на гражданском автомобиле регламентируется приказом МВД №155, где в пунктах 35 и 36 прописано, что "инспектором ДПС с использованием транспортных средств может осуществляться гласный, негласный и смешанный контроль за дорожным движением. Решение об осуществлении негласного контроля принимает начальник подразделения, ОГАИ, о чем делается соответствующая запись в книге постовых ведомостей".













Инспекторы отмечают: когда ГАИ вне видимости, выявляется значительно больше нарушений. Только за выходные негласным методом выявлено 25 нарушителей, в том числе 7 случаев нарушения правил обгона, 18 – скоростного режима. Сотрудники ДПС надеются, что негласный контроль заставит водителей более сдержанно вести себя на дорогах.