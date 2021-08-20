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Павел Глоба предрек проблемы пяти знакам зодиака к концу августа

20.08.2021 10:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Павел Глоба предрек проблемы пяти знакам зодиака к концу августа
Фото: Лилия Шарловская
Известный астролог Павел Глоба рассказал, для кого из представителей зодиакального круга предпоследняя неделя августа станет проблемной, пишет Woman’s day.

Рак


Люди, рожденные под этим созвездием, с 16 по 22 августа столкнутся с различными дилеммами на своем пути. Эта неделя будет для них важной. У трудолюбивых Раков появится реальный шанс разбогатеть или продвинуться вверх по карьерной лестнице. получить повышение. Главное – не упустить эту возможность.

Лев


Людям, которые появились на свет под этим знаком, стоит держать в секрете свои планы на будущее, иначе они рискуют остаться мечтой. Чтобы избежать возможных проблем со второй половинкой, астролог посоветовал посмотреть на себя более самокритично и не требовать много от близких людей.


Козерог


Представителям этого знака следует разрешить все важные дела до 22 августа. В любовной сфере придется научиться прощать. Это время проверки отношений на прочность. На работе необходимо направить все усилия и энергию на добросовестное выполнение обязанностей, а не на извлечение прибыли.

Водолей


На этой неделе Водолеи будут вынуждены уступать, отказываться от карьеры ради любви и наоборот. Искать помощи и понимания среди близких не имеет смысла, нужно надеяться только на себя.

Рыбы


Рыбам придется вернуться к незаконченным делам. В настоящее время главное – не наступить на те же грабли. Во избежание проблем и недопонимания в любовной сфере нужно будет набраться терпения.
 
 
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