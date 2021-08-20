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Фото: Лилия Шарловская

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павел Глоба предрек проблемы пяти знакам зодиака к концу августа Кому нужно быть бдительным.

Люди, рожденные под этим созвездием, с 16 по 22 августа столкнутся с различными дилеммами на своем пути. Эта неделя будет для них важной. У трудолюбивых Раков появится реальный шанс разбогатеть или продвинуться вверх по карьерной лестнице. получить повышение. Главное – не упустить эту возможность.Людям, которые появились на свет под этим знаком, стоит держать в секрете свои планы на будущее, иначе они рискуют остаться мечтой. Чтобы избежать возможных проблем со второй половинкой, астролог посоветовал посмотреть на себя более самокритично и не требовать много от близких людей.Представителям этого знака следует разрешить все важные дела до 22 августа. В любовной сфере придется научиться прощать. Это время проверки отношений на прочность. На работе необходимо направить все усилия и энергию на добросовестное выполнение обязанностей, а не на извлечение прибыли.На этой неделе Водолеи будут вынуждены уступать, отказываться от карьеры ради любви и наоборот. Искать помощи и понимания среди близких не имеет смысла, нужно надеяться только на себя.Рыбам придется вернуться к незаконченным делам. В настоящее время главное – не наступить на те же грабли. Во избежание проблем и недопонимания в любовной сфере нужно будет набраться терпения.