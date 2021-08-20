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Трех человек спасли при пожаре квартиры в Гомеле

20.08.2021 10:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трех человек спасли при пожаре квартиры в многоэтажном доме в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Утром 19 августа на линию 101 поступил сигнал о пожаре в квартире по ул. Старочерниговской. Когда спасатели прибыли к месту вызова, из окна на 3-м этаже шел дым. В коридоре квартиры работники МЧС обнаружили брата хозяина жилья 1973 года рождения. Мужчину вывели на чистый воздух и после осмотра медработниками госпитализировали. В не тронутой огнем комнате на кровати спасатели обнаружили хозяина квартиры 1967 года рождения и женщину 1964 года рождения, их также вывели на улицу. Сообщается, что все спасенные - неработающие.

Спасатели потушили пожар. Эвакуацию жильцов дома не проводили.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем при курении.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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Сообщается, что все спасенные - неработающие. Эвакуацию жильцов дома не проводили. Причина произошедшего устанавливается.
 
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