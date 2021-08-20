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Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot

20.08.2021 10:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава американской компании Tesla Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot, сообщает Deutsche Welle.

Прототип андроида может появиться уже в 2022 году, сообщил Илон Маск на организованном Tesla Дне искусственного интеллекта. Tesla Bot будет выполнять работу, связанную с нейронными сетями и новым суперкомпьютером Dojo.

Высота робота составит около 173 см, вес - 57 кг. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация. Передвигаться андроид сможет со скоростью 8 км/ч, а его зрение обеспечат камеры для самоуправляющихся автомобилей Tesla.

По словам Илона Маска, Tesla Bot сможет выполнять различные рутинные действия, а в случае необходимости, и сопряженные с определенными рисками задачи. Изобретатель также отметил, что появление робота изменит мировую экономику.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Прототип андроида может появиться уже в 2022 году, сообщил Илон Маск на организованном Tesla Дне искусственного интеллекта. Tesla Bot будет выполнять работу, связанную с...
 
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