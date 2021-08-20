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Belavia открывает рейсы в Марса-Алам
Источник материала: БДГ
Чартерные рейсы из Минска в Египетский город Марса-Алам начнут летать с 18 сентября.
Об этом сообщает белорусский авиаперевозчик Belavia в
В компании отметили, что подробности можно будет узнать у туроператоров.
Ранее сообщалось, что с 3 сентября
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Чартерные рейсы из Минска в Египетский город Марса-Алам начнут летать с 18 сентября.
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