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Belavia открывает рейсы в Марса-Алам

20.08.2021 10:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Чартерные рейсы из Минска в Египетский город Марса-Алам начнут летать с 18 сентября.

Об этом сообщает белорусский авиаперевозчик Belavia в своих соцсетях.

В компании отметили, что подробности можно будет узнать у туроператоров.

Ранее сообщалось, что с 3 сентября стартуют также рейсы в Иорданию – город Акабу.

 
Теги: Минск
 
 
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Чартерные рейсы из Минска в Египетский город Марса-Алам начнут летать с 18 сентября.
 
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