Семья из Новополоцка — мама, папа и старшая дочь — поступила в университет культуры

Не совсем обычные первокурсники зачислены в этом году в Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ). Студентами стала семья Раньшевых из Новополоцка — мама Екатерина, папа Александр и старшая дочь Дарья.





Как сообщает сайт БГУКИ, супруги будут обучаться на факультете заочного обучения по специальности «Народное творчество (Народные ремёсла)», а их дочь — на факультете культурологии и социально-культурной деятельности по специальности «Социально-культурная деятельность».

Александр и Екатерина еще в 2000 году окончили Витебское училище искусств по специальности «Живопись». Последние пятнадцать лет супруги занимаются дизайном мебели и интерьера на предприятии «Мастак-Сервис» в Новополоцке. Екатерина в свободное время увлекается росписью одежды, ведет об этом блог.

Вместе с дочерью они посетили день открытых дверей в БГУКИ, где и услышали о кафедре народного декоративно-прикладного искусства, а Дарья предложила попробовать поступать в университет всем вместе.