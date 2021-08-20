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Семья из Новополоцка — мама, папа и старшая дочь — поступила в университет культуры

20.08.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не совсем обычные первокурсники зачислены в этом году в Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ). Студентами стала семья Раньшевых из Новополоцка — мама Екатерина, папа Александр и старшая дочь Дарья.

Семья из Новополоцка — мама, папа и старшая дочь — поступила в университет культуры

Как сообщает сайт БГУКИ, супруги будут обучаться на факультете заочного обучения по специальности «Народное творчество (Народные ремёсла)», а их дочь — на факультете культурологии и социально-культурной деятельности по специальности «Социально-культурная деятельность».

Александр и Екатерина еще в 2000 году окончили Витебское училище искусств по специальности «Живопись». Последние пятнадцать лет супруги занимаются дизайном мебели и интерьера на предприятии «Мастак-Сервис» в Новополоцке. Екатерина в свободное время увлекается росписью одежды, ведет об этом блог.

Вместе с дочерью они посетили день открытых дверей в БГУКИ, где и услышали о кафедре народного декоративно-прикладного искусства, а Дарья предложила попробовать поступать в университет всем вместе.

 

 

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Не совсем обычные первокурсники зачислены в этом году в Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ). Студентами стала семья Раньшевых из...
 
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