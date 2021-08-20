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Караник на турслёте БРСМ: у молодёжи больше глобальных вопросов, она не стесняется выражать свою точку зрения – это хорошо

20.08.2021 10:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гродненская область принимает молодежный турслет, посвященный Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше 400 активистов БРСМ принимают участие в турслёте в Гродненской области

Караник на турслёте БРСМ: у молодёжи больше глобальных вопросов, она не стесняется выражать свою точку зрения – это хорошо

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
У молодежи больше вопросов таких, глобальных: куда мы идем, о будущем развитии. У них больше идей, больше юношеского максимализма. И это хорошо. Молодежь не стесняется выражать свою точку зрения, она более эмоциональна. Здесь важно, чтобы эти эмоции направить в нужное русло, на созидание. И действительно ответить на вопросы, как мы видим дальнейшее развитие страны, чтобы они могли в обозримом будущем найти свое место, чтобы мы их ни в коем случае не потеряли.

 
 
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Новости Беларуси. Гродненская область принимает молодежный турслет, посвященный Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше 400...
 
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