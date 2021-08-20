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Караник на турслёте БРСМ: у молодёжи больше глобальных вопросов, она не стесняется выражать свою точку зрения – это хорошо
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гродненская область принимает молодежный турслет, посвященный Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
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Караник на турслёте БРСМ: у молодёжи больше глобальных вопросов, она не стесняется выражать свою точку зрения – это хорошо
Новости Беларуси. Гродненская область принимает молодежный турслет, посвященный Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше 400...
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