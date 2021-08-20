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Больше 400 активистов БРСМ принимают участие в турслёте в Гродненской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гродненская область принимает молодежный турслет, посвященный Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В урочище Рыбаки Дятловского района собрались свыше 400 участников. 14 команд представляют все районы Гродненской области.
19 августа прошло официальное открытие. В пятницу, 20 августа, активисты БРСМ будут соревноваться в спортивных состязаниях. Лучших выберут в туристическом волейболе, поднятии гири, перетягивании каната, прохождении полосы препятствий. В программе также открытый диалог с руководством области. В непринужденной и открытой обстановке молодежь сможет получить ответы на интересующие вопросы.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Туристский слет не ограничивается только спортивной соревновательной программой. Командам предстоит состязаться в творческом и интеллектуальном конкурсах. Закрытие областного турслета пройдет 21 августа.
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Новости Беларуси. Гродненская область принимает молодежный турслет, посвященный Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В урочище...
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