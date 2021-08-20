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Задержана 64-летняя брестская активистка Елена Гнаук

20.08.2021 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В мае женщину приговорили к 2 годам «домашней химии» по знаменитому «хороводному делу».



64-летняя брестская активистка Елена Гнаук задержана, сообщают правозащитники.

Вчера Елену вызвали в РОВД. В 20:00 ее родственникам сообщили о ее задержании.

Две недели назад против Елены возбудили второе уголовное дело: женщину обвиняют в «оскорблении президента».
 
 
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В мае женщину приговорили к 2 годам «домашней химии» по знаменитому «хороводному делу».
 
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