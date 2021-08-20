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Задержана 64-летняя брестская активистка Елена Гнаук
Источник материала: Партизан
В мае женщину приговорили к 2 годам «домашней химии» по знаменитому «хороводному делу».
64-летняя брестская активистка Елена Гнаук задержана, сообщают правозащитники.
Вчера Елену вызвали в РОВД. В 20:00 ее родственникам сообщили о ее задержании.
Две недели назад против Елены возбудили второе уголовное дело: женщину обвиняют в «оскорблении президента».
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В мае женщину приговорили к 2 годам «домашней химии» по знаменитому «хороводному делу».
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