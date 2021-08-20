«Яндекс» пришёл на суд Google: начались слушания по антимонопольному делу

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Сторону истца (Google LLC) представляет адвокат Анастасия Малахова, МАРТ — сотрудники министерства. Интересы «Яндекса» представляет адвокат Антон Новицкий. Судья — Елена Кострома.









пишет dev.by, Адвокат «Яндекса» аргументировал своё заявление на суде тем,dev.by,

Google «ввёл ряд антиконкурентных практик», чем обеспечил «преимущество своих продуктов на рынке»:





— Наличие подобных преимуществ незаконно ограничивает в правах конкурентов Google, в том числе «Яндекс». Google были введены практики, которые указаны в решении [МАРТ]. Эти антиконкурентные практики приводят в том числе к тому, что производители мобильных устройств отказываются от сотрудничества с «Яндексом». Это затрагивает и территорию Республики Беларусь, — сказал адвокат Новицкий.





На суде стороны также заявили, что в материалах дела есть конфиденциальная и служебная информация, поэтому не всё происходящее на суде может быть доступно для журналистов.





В чем суть претензий МАРТ?





МАРТ начало расследование в отношении Google после жалобы «Яндекс» в 2019 году. 24 июня 2021 года комиссия МАРТ установила, что Google нарушает антимонопольное законодательство — компания предустанавливает свои приложения на Android-смартфоны и выставляет требование производителям устанавливать пакет Google.





В заявлении МАРТ появилось г� �орится, что министерство установило: компания Google LLC предлагает магазин приложений Google Play производителям смартфонов и планшетов под управлением OC Android для предустановки на их устройства только при выполнении следующих условий:





- предустановка совместно с магазином приложений Google Play комплекта приложений Google Mobile Services, в том числе приложения Поиск Google (Google Search), интернет-браузер Google Chrome, электронная почта от Google (Gmail), карты Google (Google Maps), Youtube;

- размещение комплекта приложений Google Mobile Services на определенных компанией Google LLC местах на экранах смартфонов и планшетов;

настройка на смартфонах и планшетах Поиска Google (Google Search) и Помощника - Google (Google Assistant) в качестве приложений «по умолчанию» в обмен на вознаграждение от компании Google LLC;

- соблюдение запрета (в том числе в обмен на вознаграждение от компании Google LLC) на предустановку и (или) размещение на определенных местах на экране смартфонов или планшетов приложений, разработанных иными участниками рынка.





Вывод министерства: «Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска. Впоследствии данные практики могут привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, к ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android и препятствуют дальнейшему развитию рынка».



















