Источник материала: Салiдарнасць





Основатель «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая

Вчера челюсти того, что власти называют правосудием на миг разжались и четыре сотрудника Пресс-клуба, которые сидели в следственном изоляторе с декабря прошлого года, вышли на свободу.

Говорят, было принято решение о помиловании. И если это так, то белорусские власти опять сумели сказать новое слово в юридических теориях и практиках. Потому что суда еще не было. И, получается, что даже по белорусским стандартам, все четверо помилованных – невиновны.

Зато теперь, мы знаем, что будет тому, кто совсем-совсем ни в чем не виноват. Потому что в уголовном кодексе насчет ответственности невиновных имело место досадное упущение. А сейчас, получается, можно ориентироваться на правоприменительную практику. Вот если человек абсолютно ни в чем не виноват, то ему грозит до восьми месяцев тюрьмы, а потом, после прошения о помиловании, его может быть даже отпустят.

Ну это было лирическое отступление. Потому что, как оказалось, я все еще сохранил способность изумляться прихотливым извивам белорусской юридической мысли. На самом деле нет, конечно, смысла обсуждать правовые теории и практики, когда все равно «не до законов». А в причине освобождения смысл есть.

И ты же понимаешь, что эта причина не имеет ничего общего с ложным гуманизмом или там, химерой совести, от которой белорусским властям не пришлось даже избавляться. И факт написания прошения о помиловании значения, на самом деле тоже никакого значения не имеет. То есть, имеет, но только для белорусского телевизора.

Чтобы было чем оправдываться перед свидетелями стабильности, если у них вдруг возникнут сомнения. Потому что иначе у свидетелей стабильности может случиться когнитивный диссонанс, который, в запущенной форме, ведет к разнообразным расстройствам лояльности.

На самом деле, если бы у властей не нашлось под рукой ни одного прошения о помиловании, то они бы сами эти прошения себе написали. Потому что санкции, похоже, не работают еще сильнее, чем мы с тобой думали.

Не работают европейские против банков и санкции Великобритании против белорусского топлива. Особенно убедительно не работают американские. Так убедительно, что пришлось закрывать статистику по внешней торговле, а зарплату красауцам повышать за счет резервного фонда.

И мало белорусским властям неприятностей на западном фронте, так еще и российские братья решили навести у себя порядок в своем таможенном пространстве. Вчера был принят указ об отмене льготы по НДС на продукцию, которая предназначена для реэкспорта.

И весь смысл этой льготы состоял в том, чтобы повысить рентабельность альтернативного легальному экспорта европейских товаров в Россию. А раз льготу отменяют, значит этот свой смысл она потеряла. То есть, никакого тебе больше альтернативного экспорта.

И, конечно, хочешь не хочешь, а тут уже приходится искать способы минимизации последствий санкционного давления. Иначе никаких резервных фондов не напасешься. Особенно с учетом санкций, которые пока только обещали. Потому что, если США, например, введут против Беларусбанка и Белагропромбанка те же санкции, которые они ввели против Абсолюта , то с белорусской банковской системой можно будет уже попрощаться.

Так что, вчерашнее освобождение – это такой тест. Начальная ставка, чтобы угадать цену новой стабильности. И, нельзя сказать, чтобы эта ставка была очень щедрой.

Даже белорусские власти не могут всерьез надеяться, что за четырех освобожденных им простят все санкции. Или хотя бы подумают о том, чтобы что-нибудь простить. Ни за четырех не простят, ни за тридцать, ни за сто, ни, даже за 630, официально признанных политзаключенными.

А вот на динамику и объемы введения новых санкций высокие темпы прироста количества освобожденных на душу населения, повлиять могут. Только темпы прироста должны быть очень убедительными. А от манипуляций с прошениями о помиловании придется отказаться.

Юрист Зикрацкий: «Давайте теперь спустимся на землю»