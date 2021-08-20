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В Витебской области женщина попала под колеса грузовика

20.08.2021 10:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области женщина попала под колеса грузовика. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"Около 3.50 водитель 1967 года рождения, двигаясь на автомобиле MAN по дороге Лепель - Полоцк - граница РФ со стороны Полоцка в сторону Лепеля, совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении по краю проезжей части женщину 1966 года рождения. В результате ДТП она скончалась на месте", - рассказали в УВД.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении в темное время суток. При выявлении на проезжей части пешеходов в состоянии алкогольного опьянения незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 102.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Около 3.50 водитель 1967 года рождения, двигаясь на автомобиле MAN по дороге Лепель - Полоцк - граница РФ со стороны Полоцка в сторону Лепеля, совершил наезд на...
 
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