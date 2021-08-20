Беларуси отключат SWIFT и нельзя будет получать переводы? Есть кое-что похуже. Мнение

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Санкции пришли к белорусам: от клиентов Абсолютбанка до арендаторов Dana Mall

Можно вспомнить слова министра транспорта и коммуникаций Литвы Мариуса Скуодиса, который говорил о фактическом прекращении транзита калия к декабрю. И не потому что порт перестанет отгружать товар, а так как банки просто откажутся проводить платежи для Беларуськалия.

– Санкции по финансовым организациям были ожидаемы. Они более чувствительны к действиям США. Фактически, когда банк подпадает под такие санкции, работа для него становится невозможной. Но это также означает, что все остальные банки из других стран будут максимально избегать контактов с белорусскими компаниями из санкционного списка.

И это рикошетом будет бить по всем.

Международные банки не имеющие постоянных отношений с белорусскими компаниями, будут по три раза дуть на воду, избегать переводов в Беларусь. Это, собственно, уже происходит: есть сообщения о задержках платежей, проходящих через SWIFT. А предприятия из санкционного списка столкнутся с проблемами в экспорте, так как им будет сложно принимать платежи за поставленный товар.

Фото: Myfin.by

С Абсолютбанком ситуация очевидная – это серьезыне проблемы для бизнеса. Для любого банка запрет международных переводов и обслуживания карточек означает фактическую остановку работы. Что касается предприятий, попавших под санкции, часть из них сможет открыть новые юрлица для экспорта. Но тут стоит сразу вспомнить один из параграфов документа о санкциях, где прямо указывается запрет на попытки ухода от санкций, помощь компаниям, уклоняющимся от санкций.

И все компании и банки, связанные с физическими лицами из санкционного списка , тоже могут оказаться под жестким прессингом, потому что сколько бы их не продавали – это может трактоваться как попытка ухода от санкций.

Такие компании для международных банков будут выглядеть слишком токсичными.



Оплатил квартиру Dana Holdings – попал под санкции?

Есть ли вероятность того, что банки , через которые белорусы оплачивали покупку недвижимости у попавшей под санкции Dana Holdings, могут быть также включены в «бан-лист» международной банковской системы?



– Да, такая вероятность сейчас сильно выросла. И часть белорусских банков не захотят финансировать такие сделки. Но тут может открыться ниша для банков, которые уже попали под санкции, и они готовы взять больше рисков на себя.

Фото: Myfin.by

Компании из санкционного списка будут становится максимально токсичными для всех, кто с ними работает. Довольно неожиданный кейс Dana Mall, где арендаторам якобы начали приходить письма от зарубежных поставщиков с просьбой объяснить, какие отношения их связывают с компанией, говорит о многом.

Любой белорусский бизнес, имеющий работающий с внешним миром по импорту или экспорту, теперь должен будет постоянно проверять санкционный список, чтобы избегать токсичных компаний из него.

SWIFT все же отключат?

Снова началось бурное обсуждение возможности отключения SWIFT. Причем оно идет среди европейских чиновников. Раньше это считалось крайне маловероятным событием. А теперь?

– С одной стороны, еще не сделаны более мягкие санкционные шаги со стороны Евросоюза. До сих пор более 80% поставок калия находится вне санкционных ограничений. Логично, что ЕС сначала полностью ограничит поставки калия, а уже потом возьмется за SWIFT.

С другой стороны, если посмотреть на эффект американских санкций для Абсолютбанка, то это покруче выключения SWIFT: там не только международные платежи не работают, но и обслуживание карточек, и любые расчеты в валюте.

Поэтому государственные банки вполне могут попасть под такой жесткий прессинг в следующем раунде американских санкций. Они в указе Байдена как раз и обозначены следующими целями.

Я бы больше опасалась именно действий американцев, а не европейцев. Так как по последствиям американские санкции наносят более масштабный урон.

Почему остановили регистрацию ИП?

В Минске по «техническим причинам» остановлена регистрация новых ИП. Что происходит?

– В Беларуси был уже период в истории, когда нельзя было регистрировать новые юрлица, в том числе ИП. Поэтому я не думаю, что госорганы стали бы стесняться и маскировать фактический запрет техническими сложностями. Более того, мне кажется, экономический блок в правительстве все же сохраняет адекватность. И они прекрасно понимают, что уход в предпринимательство сегодня является хорошей альтернативой безработице.

Фото: Myfin.by

Поэтому перекрывать этот канал сейчас было бы неразумно. Если мы и увидим действия против ИП, то это будет не запрет регистрации, а налоговые изменения – повышение ставок налогов, изменение условий работы и пр.

Экспорт рекордно растет. Но это ненадолго

Последние данные по белорусскомуу экспорту и росту ВВП показывают феноменальный рост. В чем секрет бурного экономического роста?

– Это несомненно значительный рост экспорта и внешних цен на экспортируемые белорусские товары. Достаточно редко бывает такой внезапный и резкий рост. На две трети – это локальное внешнеэкономическое чудо, а на треть – эффект низкой базы. Все же мы сравниваем рост нашего экспорта с прошлогодним периодом, когда не было поставок нефти, и временем самых жестких ковидных ограничений для экономики.

Но, если сравнить нас с другими странами, то становится понятно, что высокий рост сейчас – норма для большинства. Например, соседняя Россия прибавила во втором квартале в экономическом росте 10% по сравнению с прошлым годом.

Это восстановительное явление, которое вскоре закончится. Процесс уже начался – мы видим, как начали проседать цены и по нефти, и по древесине. Вскоре это коснется и цен на калий, которые сейчас на максимуме.

Даже без учета санкций, во второй половине года экономический рост от текущих пиковых значений замедлиться. А если учесть потери от санкций, а также наши регулярные выстрелы себе в ногу в виде атаки на частный сектор, можно ожидать достаточно серьезное замедление роста. Заявлениея об итоговом росте ВВП на 3,3% к концу года – из области фантастики.