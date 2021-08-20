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Налоговая культура: доходы бюджета Беларуси выросли благодаря отчислениям

20.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси за счет налогов выросли доходы бюджета – с июля страна получила на 200 миллионов долларов больше, чем в прошлом году. Об этом стало известно в ходе встречи Александра Лукашенко с главами профильного министерства и комитета Госконтроля, передает «МИР 24».

Для плательщиков создали комфортные условия: большинство организаций делают отчисления в электронном виде. Кроме того, в несколько раз снизилось количество налоговых проверок.

«В так называемых демократических странах – США и других – преступление номер один – это неуплата налогов. Может быть, поэтому они богатые государства. Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Но тех, кто работал честно у нас, тех, кто хочет к нам прийти работать, мы должны принимать как своих людей, которые создают благо для народа и государства», – заявил Лукашенко.

Еще одна тема – зарплаты в конвертах. Два месяца назад за подобное финансовое преступление ввели уголовную ответственность. При условии, если размер неуплаченного взноса превышает 11 тысяч долларов.

«С момента введения уголовной ответственности нами возбуждено 21 уголовное дело. Хотя, конечно, есть факты вопиющие, когда фирмы, 100-150 человек, получали заработную плату в конвертах. Если раньше гражданин, который сообщал такого рода факт, обязан был и уплатить сам этот налог, то сейчас он это не должен делать. Будет платить та фирма, которая платила ему заработную плату», – сказал председатель комитета Госконтроля Республики Беларусь Василий Герасимов.

Сообщить о зарплате в конвертах можно на онлайн-платформе комитета Госконтроля. Всего поступило около 150 обращений.



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Для плательщиков создали комфортные условия: большинство организаций делают отчисления в электронном виде. Кроме того, в несколько раз снизилось количество...
 
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