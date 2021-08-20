Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство планирует предотвратить обвал белорусской экономики, но не говорит как Не внес ясности и Лукашенко, который провел совещание с Советом министров 17 августа.

О планах правительства 18 августа сообщил министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета министров, на котором рассматривались итоги развития экономики страны в первом полугодии текущего года.Чиновник рассказал, что на заседании будут рассматриваться меры, которые могут обеспечить подобный рост, однако не уточнил, что это за меры. Он только отметил, что особое внимание будет уделено эффективности бизнес-процессов и инвестиций.Министр также сообщил, что основной вклад в рост ВВП обеспечивает промышленность, хотя в последнее время восстанавливается и сфера услуг. Уже 80% отраслей услуг продемонстрировала прирост. Больше всего увеличилось производство в общепите и транспорте, прирастает и IT-сфера.Премьер-министр РБсообщил, что по итогам первого полугодия в Беларуси выполнены 4 основных показателя из 6. Он подчеркнул, что реальные располагаемые доходы населения за пять месяцев текущего года выросли на 3,5%, опередив прогноз. А реальная заработная плата за полугодие увеличилась на 5,6% и превысила в номинальном выражении в июне 1,4 тыс. рублей.Роман Головченко также подчеркнул, что соотношение зарплаты бюджетников со средней по стране составило более 81%, а число организаций со средней зарплатой ниже 500 рублей уменьшилась более чем в 15 раз.Благополучно обстоят дела и во внешней торговле, сальдо которой за полугодие составило 1,73 млрд. долларов. Кроме того, золотовалютные резервы соответствуют прогнозируемым параметрам, а выплаты по внешним и внутренним обязательствам обеспечены своевременно и в полном объеме.Таким образом, ясности в отношении действий правительства в период экономического кризиса нет. Не внес ее и Лукашенко, который провел совещание с Советом министров 17 августа.На нем выступил первый заместитель премьер-министра РБс докладом о состоянии дел с интеграций Беларуси и России в рамках Союзного государства. Углубление экономических отношений с Россией является, по-видимому, главным способом, которым правительство надеется обеспечить экономический рост в РБ.Второй ресурс — административный.хочет заставить чиновников более активно заниматься решением проблем предприятий. Подготовлен проект указа резидента «Об урегулировании неплатежеспособности», в рамках которого предполагается возложить на правительство, отраслевые органы управления и исполкомы координирующую роль в вопросах финансового оздоровления предприятий.При этом предполагается отказываться от банкротства предприятий в судебном порядке, вместо этого планируется их реабилитировать. Предприятия предполагается защищать от шоков, вызванных неблагоприятными внешними и внутренними факторами.