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Российский рубль обвалился до минимума за четыре месяца на белорусской бирже утром 20 августа

20.08.2021 11:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российский рубль обвалился до минимума за четыре месяца на белорусской бирже утром 20 августа
Иллюстративное фото
Торги в пятницу открылись минимальными изменениями евро и доллара с одновременным снижением курса российского рубля до минимума за 121 день.

Валютная корзина подешевела на 0,10%, но с начала недели её стоимость выросла на 0,07%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:17:

Курс доллара опустился лишь на 0,0001 BYN до 2,5190 BYN/USD.

Доллар прервал серию из трёх повышений подряд и покинул максимум за две недели.

Курс евро подрос всего на 0,0001 BYN до 2,9441 BYN/EUR до максимума за восемь дней.

Курс российского рубля упал на 0,0074 BYN до 3,3919 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за 121 день.

За последние 12 торгов российский рубль дешевеет уже 10-й раз. Стоимость сотни российских рублей за это время рухнула на 0,0622 BYN.

Московская биржа


За прошедшие сутки курс доллара на бирже в Москве вырос на 25 копеек до 74,35 RUB/USD — максимального уровня почти за месяц.

Курс евро за это время поднялся на 27 копеек до 86,80 российских рублей.
 
 
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Доллар прервал серию из трёх повышений подряд и покинул максимум за две недели.
 
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