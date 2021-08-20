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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский рубль обвалился до минимума за четыре месяца на белорусской бирже утром 20 августа Доллар прервал серию из трёх повышений подряд и покинул максимум за две недели.

Валютная корзина подешевела на 0,10%, но с начала недели её стоимость выросла на 0,07%.По информациина 10:17:Курс доллара опустился лишь на 0,0001 BYN до 2,5190 BYN/USD.Доллар прервал серию из трёх повышений подряд и покинул максимум за две недели.Курс евро подрос всего на 0,0001 BYN до 2,9441 BYN/EUR до максимума за восемь дней.Курс российского рубля упал на 0,0074 BYN до 3,3919 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за 121 день.За последние 12 торгов российский рубль дешевеет уже 10-й раз. Стоимость сотни российских рублей за это время рухнула на 0,0622 BYN.За прошедшие сутки курс доллара на бирже в Москве вырос на 25 копеек до 74,35 RUB/USD — максимального уровня почти за месяц.Курс евро за это время поднялся на 27 копеек до 86,80 российских рублей.