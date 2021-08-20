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Алина Кабаева. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www. globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Без меня ты никто»: вскрылась грязная правда о прошлом Кабаевой В конце 80-х Ирина Винер переехала в Москву, взяв с собой талантливую ученицу Яну Батыршину.

Около 20 лет назадбыла любимой ученицей. Девушке светило большое спортивное будущее, однако в какой-то момент она поссорилась с тренером и внезапно завершила карьеру. Несмотря на то, что прошло много лет, тренер и бывшая гимнастка так и не общаются. Женщины по-разному смотрят на причины того конфликта, однако в рассказах обеих так или иначе фигурирует имяВ конце 80-х Ирина Винер переехала из Ташкента в Москву, взяв с собой талантливую ученицу Яну Батыршину. В столице покровительница всячески помогала девушке и даже помогла ее родителям перебраться в Москву. Под руководством талантливого тренера гимнастка уверена шла к мировой славе. Однако в 1999 году любимица Винер вдруг заявила о прекращении карьеры.Спустя год спортсменка дала интервью, в котором рассказала, что между ней и тренером было очень много конфликтов. Со временем Винер требовала от воспитанницы все больше и больше и часто повторяла: «Без меня ты никто!». По слухам, ситуация усугубилась с приходом в сборную Алины Кабаевой, которая обладала по-настоящему стальным характером и могла выдерживать куда более серьезные нагрузки, чем коллеги. В какой-то момент Батыршина не выдержала и ушла, решив доказать, что она тоже личность и имеет право на свое мнение. Яна уверена, что она одна не врала Винер, а говорила правду в лицо, что было очень неприятно тренеру – об этом сообщило издание Woman.ru.Позже сама Ирина Винер ответила на обвинения бывшей ученицы. Она рассказала о зависти и ревности к Кабаевой, мол Батыршина просто не смогла вытерпеть появление более сильной спортсменки. Что сама Алина Кабаева думает на счет свой роли в этом конфликте, остается неизвестным.