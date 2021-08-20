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В Могилевской области новый глава областного Совета депутатов. Его не могли назначить полтора года

20.08.2021 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-председатель Могилевского областного Совета депутатов покинул этот пост 3 февраля 2020 года и с тех пор чиновниками руководила исполняющая обязанности Ирина Раинчик.




Теперь Раинчик стала официальным председателем областного Совета.

Её заместителем стал главный редактор газеты «Вестник Могилева» Павел Савельев, сообщает Могилев.онлайн.
 
Теги: Могилев
 
 
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Экс-председатель Могилевского областного Совета депутатов покинул этот пост 3 февраля 2020 года и с тех пор чиновниками руководила исполняющая обязанности Ирина...
 
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