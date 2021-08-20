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В Могилевской области новый глава областного Совета депутатов. Его не могли назначить полтора года
Источник материала: Партизан
Экс-председатель Могилевского областного Совета депутатов покинул этот пост 3 февраля 2020 года и с тех пор чиновниками руководила исполняющая обязанности Ирина Раинчик.
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Экс-председатель Могилевского областного Совета депутатов покинул этот пост 3 февраля 2020 года и с тех пор чиновниками руководила исполняющая обязанности Ирина...
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