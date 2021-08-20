Год назад в России отравили Навального. И вот что с ним с тех пор произошло

20 августа 2020 года Алексею Навальному становится плохо в самолете, летящем из Томска в Москву. Его сажают в Омске, политика вводят в искусственную кому, а через два дня перевозят в Берлин.





Правительство Германии заявляет, что Навального отравили ядом из группы «Новичок», это подтверждает Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).





вводит санкции, Навальный заявляет, что за его отравлением стоит лично Путин. Россия отрицает наличие яда в анализах, обвиняет Запад в русофобии, но уголовного дела об отравлении так и не заводит.





The Insider и Bellingcat выпускают расследование: в нем говорится, что Навального отравили сотрудники спецгруппы ФСБ (позднее становится известно, что они же покушались на жизнь оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы — младшего и писателя Дмитрия Быкова).





Путин фактически признает слежку за Навальным, но своеобразно отрицает факт отравления: «Если бы хотели, довели бы до конца».





Оппозиционер звонит одному из предполагаемых отравителей (представившись помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева), сотрудник ФСБ откровенно рассказывает о своем участии в операции.





ФСИН угрожает находящемуся за границей Навальному тюрьмой. Политика объявляют в розыск, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» (поскольку он выписался из больницы в Берлине, не вернулся в Россию и «уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции»).





Навальный прилетает в Москву, и его сразу же задерживают. Через два дня выходит фильм о «дворце Путина», над которым Навальный работал в Германии — его смотрит вся страна, он бьет рекорды просмотров на ютьюбе (сейчас больше 118 миллионов).





По всей России люди выходят на улицы в поддержку политика — акции разгоняют беспрецедентно жестко: тысячи задержанных, сотни арестованных, десятки уголовных дел.





Суд приговаривает Навального к реальному сроку (два с половиной года колонии). Сразу после этого еще один суд — и штраф в 850 тысяч рублей за «клевету на ветерана».





В колонии политик жалуется на отсутствие медицинской помощи и объявляет голодовку. Он прекращает ее после того, как на фоне широкой общественной кампании к нему все-таки пускают независимых врачей.





Власти громят структуры оппозиционного политика: суд признает ФБК и штабы Навального «экстремистскими организациями» (штабы заявляют о самороспуске), а Госдума принимает «закон против ФБК» — всем, кто сотрудничал с Навальным (в том числе Илье Яшину), закрывают доступ к выборам.





Соратникам политика выносят приговоры в рамках «санитарного дела».





Навальному предъявляют новые обвинения — в создании «организации, посягающей на права граждан». По этой статье ему грозит ограничение свободы до трех лет.





Леонид Волков и Иван Жданов из-за рубежа организуют в России «Умное голосование». Роскомнадзор требует от Google закрыть сайт проекта. Но он продолжает работать — пожалуй, единственный из всех проектов команды Навального.