Шок! Минчанка бросила двухмесячного младенца в притоне

Дикую историю рассказал телеканал СТВ. 30-летняя женщина бросила своего двухмесячного ребенка в квартире, которая имеет репутацию притона. Благо, обитатели притона отнеслись к малышу с сочувствием и даже пытались заботиться о нем, как умели.





Тревогу забила знакомая горе-мамаши, которая несколько дней не могла с ней связаться и обратилась в милицию. Женщину нашли в одной из минских больниц – оказалось, что та попала в лечебное учреждение в состоянии наркотического опьянения. А вот ребенка при ней не оказалось.





Как выяснилось, женщина оставила младенца в Минске , в квартире знакомых. Малыша действительно обнаружили по адресу, который она назвала, но квартира оказалась притоном. Там уже давно было отключено за неуплату электричество, в холодильнике не было продуктов.





Оставляя на попечение обитателей притона младенца, мать оставила вместе с ним и немного детского питания. Люди, находившиеся в притоне, заботились о ребенке, как умели – кормили его смесями, если он очень сильно плакал.





В квартире двухмесячный малыш провел три дня.





Ребенка доставили в больницу.