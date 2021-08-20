﻿ Задержанные сотрудники БелаПАН признаны политзаключенными. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержанные сотрудники БелаПАН признаны политзаключенными

20.08.2021 11:23 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными задержанных сотрудников агентства БелаПАН, сообщил правозащитный центр «Весна».

Как сообщалось, директор агентства Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева и экс-директор Дмитрий Новожилов задержаны и находятся в ИВС на Окрестина по подозрению по ч.1 статьи 342 УК РБ (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

«…действия в отношении сотрудников информационного агентства БелаПАН являются продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения неподцензурной информации в стране и продолжением наступления на свободу слова. После президентских выборов 2020 года в Беларуси заблокированы десятки общественно-политических сайтов и сайтов медиа, ряд печатных изданий вынуждены были прекратить выход, журналисты и сотрудники медиасектора Беларуси находятся в заключении», - говорится в заявлении правозащитников.

По данным на 19 августа в Беларуси 636 человек признаны политзаключенными.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными задержанных сотрудников агентства БелаПАН, сообщил правозащитный центр «Весна».
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство планирует предотвратить обвал белорусской экономики, но не говорит как
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by