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В Беларуси намолотили уже более 6 млн тонн зерна. А сколько осталось убрать?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси намолочено более 6 миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидер кампании – минский регион, здесь собрано свыше 1,5 миллиона. Еще в двух областях – Брестской и Гродненской – также есть результат с шестью нолями. Во многих районах уборка зерна уже завершена.
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Новости Беларуси. В Беларуси намолочено более 6 миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидер кампании – минский регион,...
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