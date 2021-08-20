В Беларуси намолотили уже более 6 млн тонн зерна. А сколько осталось убрать?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси намолочено более 6 миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер кампании – минский регион, здесь собрано свыше 1,5 миллиона. Еще в двух областях – Брестской и Гродненской – также есть результат с шестью нолями. Во многих районах уборка зерна уже завершена.





Около 10 % площадей зерновых остается на севере Беларуси. Примерно столько же предстоит убрать гродненским комбайнерам.