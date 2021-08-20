|
В Барановичах формируют стрелковый батальон территориальных войск
Источник материала: UDF
Еврорадио / иллюстративное фото
Как сообщает пресс-служба Минобороны, эта часть примет участие в совместном стратегическом учении Вооруженных Сил Беларуси и России "Запад-2021".
С военнообязанными проведут занятия по обращению со стрелковым оружием и другим вооружением территориальных войск. Также занятия будут посвящены выполнению инженерных работ, оказанию медицинской помощи и порядку выполнения задач территориальной обороны.
В ходе учения территориальные войска будут отрабатывать следующие задачи:
— противодействие незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам;
— выполнение боевых задач с соединениями и воинскими частями сухопутных войск;
— защита населенного пункта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С военнообязанными проведут занятия по обращению со стрелковым оружием.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)