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Еврорадио / иллюстративное фото​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Барановичах формируют стрелковый батальон территориальных войск С военнообязанными проведут занятия по обращению со стрелковым оружием.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, эта часть примет участие в совместном стратегическом учении Вооруженных Сил Беларуси и России "Запад-2021".С военнообязанными проведут занятия по обращению со стрелковым оружием и другим вооружением территориальных войск. Также занятия будут посвящены выполнению инженерных работ, оказанию медицинской помощи и порядку выполнения задач территориальной обороны.В ходе учения территориальные войска будут отрабатывать следующие задачи:— противодействие незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам;— выполнение боевых задач с соединениями и воинскими частями сухопутных войск;— защита населенного пункта.