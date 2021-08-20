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В Барановичах формируют стрелковый батальон территориальных войск

20.08.2021 11:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Барановичах формируют стрелковый батальон территориальных войск
Еврорадио / иллюстративное фото​
В Барановичском районе с 20 августа ведется формирование отдельного стрелкового батальона территориальных войск.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, эта часть примет участие в совместном стратегическом учении Вооруженных Сил Беларуси и России "Запад-2021".

С военнообязанными проведут занятия по обращению со стрелковым оружием и другим вооружением территориальных войск. Также занятия будут посвящены выполнению инженерных работ, оказанию медицинской помощи и порядку выполнения задач территориальной обороны.


В ходе учения территориальные войска будут отрабатывать следующие задачи:

— противодействие незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам;

— выполнение боевых задач с соединениями и воинскими частями сухопутных войск;

— защита населенного пункта.
 
 
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С военнообязанными проведут занятия по обращению со стрелковым оружием.
 
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