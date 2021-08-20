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Ставки по валютным депозитам в белорусских банках превысили 5%
Источник материала: Партизан
Средние ставки по новым валютным депозитам в белорусских банках в июле выросли примерно в полтора раза по сравнению с июнем, а максимальные ставки уже поднялись выше 5% годовых. И это не предел.
После того как Национальный банк отменил свои рекомендации по верхней границе ставок по валютным вкладам, белоруские банки начали быстро поднимать их. Остановить отток средств населения им, правда, пока не удалось, а это означает, что проценты будут расти.
По данным Национального банка РБ, в июле 2021 года средняя ставка по новым валютным вкладам населения на срок до 1 года выросла до 1,9% с 1,14% в июне. Аналогичная ставка по долгосрочным депозитам поднялась до 3,65% с 2,67%.
В августе рост ставок, по-видимому, продолжился столь же быстрыми темпами. В частности, даже консервативный Беларусбанк с 10 августа весьма существенно увеличил проценты. В частности, на годовой безотзывной вклад в долларах средства можно разместить под 4,9% годовых, а сроком на 3 года — 5,1% годовых. А ставка по детскому безотзывному депозиту сроком на 5 лет установлена в размере 5,2%.
Более того, проценты по некоторым вкладам привязаны к ставке ФРС США, и так как она будет расти в перспективе, поднимутся и проценты по ним.
Проценты по валютным депозитам юридических лиц в июле также значительно увеличились. Так, средняя ставка по новым вкладам на срок до 1 года поднялась до 2,26% годовых с 1,42% в июне. А по долгосрочным депозитам она поднялась до 2,41% с 1,65%.
Вместе с увеличением ставок по валютным депозитам банки поднимают и проценты по валютным кредитам юридическим лицам. А именно, средняя ставка по новым кредитам на срок до 1 года в июле выросла до 7,1% годовых с 6,63% в июне. А по долгосрочным кредитам проценты поднялись до 7,06% с 6,39%.
Продолжают расти ставки и по рублевым депозитам в банках. Средняя ставка по новым вкладам физических лиц в белорусских рублях на срок до 1 года увеличилась в июле до 17,47% с 16,88% в июне. А по новым вкладам на срок свыше года проценты поднялись до 16,09% с 15,84% соответственно.
Выросла в июле и средняя ставка по новым депозитам юридических лиц на срок свыше года: до 14,01% годовых с 13,37% в июне. Однако ставка по краткосрочным вкладам опустилась до 10,6% с 10,78% в июне. Это не единственный показатель кредитно-депозитного рынка РБ, который в июле уменьшился.
Снизилась также средняя ставка по новым кредитам юридическим лицам на срок свыше года: до 12,06% годовых с 12,08% в июне. Однако аналогичная ставка по рублевым кредитам на срок до 1 года поднялась до 13,27% годовых с 12,9% в июне.
Проценты по кредитам населению остаются немного ниже, чем юридическим лицам. Средняя ставка по новым рублевым кредитам физическим лицам на срок до 1 года в июле выросла всего до 9% годовых с 8,99% в июне, а по долгосрочным — до 12% с 11,63%.
В целом проценты по рублевым вкладам остаются намного выше процентов, по которым банки предоставляют средства физическим и юридическим лицам в кредит.
Но это не значит, что банки занимаются благотворительностью, так как у них имеются значительные средства населения и предприятий, размещенные на условиях «до востребования», по которым банки почти ничего не платят. Кроме того, банки зарабатывают на дополнительных платежах, которые взимаются ими при кредитовании.
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Средние ставки по новым валютным депозитам в белорусских банках в июле выросли примерно в полтора раза по сравнению с июнем, а максимальные ставки уже поднялись...
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