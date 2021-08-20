Источник материала: UDF



Аманда Холден. Фото из Instagram

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 50-летняя телеведущая произвела фурор в Instagram всего одним снимком в бикини Впрочем, больше всего не наряд вызвал эмоций у юзеров.

Знаменитость несколько недель назад отправилась на отдых поближе к морю, откуда не стесняется делиться самыми разнообразными снимками.В очередной разпредставила себя в бикини, что только добавило интереса пользователям. Девушка встала рядом со скалой в купальнике с цветочным принтом и солнечных очках.Образ и красота телеведущей произвела фурор в Instagram.Впрочем, больше всего не наряд вызвал эмоций у юзеров. Люди оказались в восторге от вида Холден, которая выглядит на несколько десятков лет моложе своего возраста.Конечно, этот факт не остался без внимания фолловеров, которые завалил звезду массой хвалебных комментариев.