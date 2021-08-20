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50-летняя телеведущая произвела фурор в Instagram всего одним снимком в бикини
Источник материала: UDF
Аманда Холден. Фото из Instagram
Знаменитость несколько недель назад отправилась на отдых поближе к морю, откуда не стесняется делиться самыми разнообразными снимками.
В очередной раз Аманда Холден представила себя в бикини, что только добавило интереса пользователям. Девушка встала рядом со скалой в купальнике с цветочным принтом и солнечных очках.
Образ и красота телеведущей произвела фурор в Instagram.
Впрочем, больше всего не наряд вызвал эмоций у юзеров. Люди оказались в восторге от вида Холден, которая выглядит на несколько десятков лет моложе своего возраста.
Конечно, этот факт не остался без внимания фолловеров, которые завалил звезду массой хвалебных комментариев.
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Впрочем, больше всего не наряд вызвал эмоций у юзеров.
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