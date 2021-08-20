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50-летняя телеведущая произвела фурор в Instagram всего одним снимком в бикини

20.08.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

50-летняя телеведущая произвела фурор в Instagram всего одним снимком в бикини
Аманда Холден. Фото из Instagram
Звезда телевидения из Великобритании Аманда Холден представила в Instagram новый пост и мигом привлекла внимание юзеров.

Знаменитость несколько недель назад отправилась на отдых поближе к морю, откуда не стесняется делиться самыми разнообразными снимками.

В очередной раз Аманда Холден представила себя в бикини, что только добавило интереса пользователям. Девушка встала рядом со скалой в купальнике с цветочным принтом и солнечных очках.

Образ и красота телеведущей произвела фурор в Instagram.


Впрочем, больше всего не наряд вызвал эмоций у юзеров. Люди оказались в восторге от вида Холден, которая выглядит на несколько десятков лет моложе своего возраста.

Конечно, этот факт не остался без внимания фолловеров, которые завалил звезду массой хвалебных комментариев.
 
 
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Впрочем, больше всего не наряд вызвал эмоций у юзеров.
 
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