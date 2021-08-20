Источник материала: UDF



Фото: Михаил Фролов

"Фото с экрана прислал стилист мой Сашка", - написала в блоге актриса.

Фото: дичная страница героя публикации в соцсети

"С дочерью у меня любовь. Ей это совершенно не мешает проживать свою жизнь. Так бывает", - объяснила Гузеева поклонникам.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От прежней Ларисы Гузеевой не осталось и следа: телеведущая стала неузнаваема Актриса поразила публику внешним видом.

показала, как она теперь выглядит на съемках. В новом сезоне программы "Давай поженимся!" артистка предстала с невероятно помолодевшим лицом. От прежней Ларисы Андреевны не осталось и следа. Тонкий нос, лисьи глаза, соболиные брови - неземной красоты звезда стала просто неузнаваема.Гузеева выглядит очень женственно и романтично. Ведущая отметила, что над ее обликом поработал стилист. Он посоветовал ей внести изменения в имидж.В соцсети новый имидж телезвезды вызвал бурную реакцию. Многие пишут, что знаменитость "сделала пластическую операцию", "стала выглядеть значительно моложе", "избавилась от лишних килограммов" и "похожа на супермодель".Ларисе Андреевне не привыкать поражать публику. Год назад телеведущая, обратившись к специалистам, прошла курс детокса и феноменально похудела. Все вокруг заговорили, что она не только потеряла лишние килограммы, но еще и помолодела на лет на 15. После этого артистка начала экспериментировать с разными образами. То похвастается короткой девчоночьей челкой, то соберет волосы в высокий пучок, то нарастит локоны.К слову, Гузеева провела последние деньки перед работой в компании дочери Лели. Они отдыхали на море. Во время отпуска ведущая объяснила, почему до сих ездит на курорт с 20-летней наследницей.