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Министр обороны Литвы: Лукашенко попал в капкан, который строил для Евросоюза

20.08.2021 12:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что ситуация на границе с Беларусью стабилизировалась. При этом, по его мнению, у Беларуси возникли проблемы.

Министр обороны Литвы: Лукашенко попал в капкан, который строил для Евросоюза
Фото: delfi.lt

«Несколько тысяч — наверное, около четырех-пяти тысяч нелегалов — до сих пор бродят по лесам Западной Беларуси, проживает в гостиницах, их деньги, мы знаем, заканчиваются. Белорусская сторона принудительно — сотрудники правоохранительных органов — везут их на границу, принуждают их к переходу литовской границы», — заявил глава литовского Минобороны, цитирует Delfi. По его словам, литовские силовики этого не позволяют.

«Мы видим, что в тот капкан, который Лукашенко строил для стран Евросоюза, попал он сам. Что будет с этими людьми [нелегалами], в какой ситуации они окажутся, я думаю, что это вопрос», — сказал Арвидас Анушаускас.

 
 
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что ситуация на границе с Беларусью стабилизировалась. При этом, по его мнению, у Беларуси возникли проблемы.
 
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