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На ледниках Гренландии впервые пошёл дождь. Что это значит для планеты?
Источник материала: СТВ
Впервые в истории прошел дождь на ледниках Гренландии. Ученые назвали это явление беспрецедентным. По их мнению, это говорит о том, что остров очень быстро нагревается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их теорию подтверждают и многолетние наблюдения за ледниками. Например, только в 2019 году Гренландия потеряла примерно 532 миллиарда тонн льда, что вызвало подъем уровня мирового океана на 1,5 миллиметра.
А в июле 2021 года – 8,5 миллиарда тонн. Этого количества достаточно, чтобы такой штат как Флорида ушел под воду на 5 сантиметров.
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Впервые в истории прошел дождь на ледниках Гренландии. Ученые назвали это явление беспрецедентным. По их мнению, это говорит о том, что остров очень быстро...
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