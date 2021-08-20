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На ледниках Гренландии впервые пошёл дождь. Что это значит для планеты?

20.08.2021 12:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Впервые в истории прошел дождь на ледниках Гренландии. Ученые назвали это явление беспрецедентным. По их мнению, это говорит о том, что остров очень быстро нагревается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ледниках Гренландии впервые пошёл дождь. Что это значит для планеты?

Их теорию подтверждают и многолетние наблюдения за ледниками. Например, только в 2019 году Гренландия потеряла примерно 532 миллиарда тонн льда, что вызвало подъем уровня мирового океана на 1,5 миллиметра.

На ледниках Гренландии впервые пошёл дождь. Что это значит для планеты?

А в июле 2021 года – 8,5 миллиарда тонн. Этого количества достаточно, чтобы такой штат как Флорида ушел под воду на 5 сантиметров.

 
 
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Впервые в истории прошел дождь на ледниках Гренландии. Ученые назвали это явление беспрецедентным. По их мнению, это говорит о том, что остров очень быстро...
 
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