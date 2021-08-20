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Смертник устроил взрыв в чайной лавке недалеко от штаб-квартиры национальной разведки Сомали
Источник материала: СТВ
Новости Сомали. Пять человек погибли, несколько пострадали при взрыве, который устроил террорист-смертник в чайной лавке в столице страны Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поскольку трагедия произошла недалеко от штаб-квартиры национальной разведки, полиция выясняет, кто был мишенью террориста – мирные жители или сотрудники госбезопасности.
Неизвестно, кто причастен к взрыву, так как ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
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Новости Сомали. Пять человек погибли, несколько пострадали при взрыве, который устроил террорист-смертник в чайной лавке в столице страны Могадишо, сообщили в...
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