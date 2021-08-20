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Мужчина угрожал взорвать библиотеку Конгресса, чтобы поговорить с Байденом о ситуации в Афганистане

20.08.2021 12:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США задержали мужчину, угрожавшего взорвать библиотеку Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мужчина угрожал взорвать библиотеку Конгресса, чтобы поговорить с Байденом о ситуации в Афганистане

Он приехал в правительственный квартал на грузовике и сообщил, что машина заминирована, а детонатор чувствителен к звуку и сработает при любой попытке открыть дверь. Он потребовал соединить его по телефону с Байденом, чтобы обсудить провал США в Афганистане. 

Мужчина угрожал взорвать библиотеку Конгресса, чтобы поговорить с Байденом о ситуации в Афганистане

Полиция оцепила квартал и эвакуировала людей из Верховного суда и Капитолия. После осмотра грузовика выяснилось, что никакой взрывчатки в нем не было.

 
 
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Новости США. В США задержали мужчину, угрожавшего взорвать библиотеку Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Он приехал в правительственный...
 
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