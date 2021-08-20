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«Талибан» просит ООН продолжить работу в Афганистане. В стране гуманитарный кризис

20.08.2021 12:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Продолжить свою деятельность в Афганистане ООН просит «Талибан». Призыв, скорее всего, продиктован необходимостью. В стране нарастает гуманитарный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ощущается дефицит продуктов и товаров первой необходимости. Те, что появляются на прилавках, просто недоступны жителям. Цены на рис, чай и сахар выросли на 30 %. Это связано и с полным прекращением внешней торговли.

«Талибан» просит ООН продолжить работу в Афганистане. В стране гуманитарный кризис

ООН проводит переговоры с движением о предоставлении гуманитарного доступа в страну. В организации заявили, что для отправки груза продовольствия в Афганистан необходимо как минимум 200 миллионов долларов. В ЕС сообщили, что по самым приблизительным подсчетам в срочной помощи нуждаются около 20 миллионов афганцев. И без того тяжелое положение осложняет решение Международного валютного фонда приостановить помощь Афганистану.

 
 
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Новости Афганистана. Продолжить свою деятельность в Афганистане ООН просит «Талибан». Призыв, скорее всего, продиктован необходимостью. В стране нарастает...
 
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