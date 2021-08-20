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Семейная пара из Новополоцка поступила в университет вместе с дочкой

20.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Необычные первокурсники появились в Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ). Студентами стала семья Раньшевых из Новополоцка — мама Екатерина, папа Александр и старшая дочь Дарья.

Семейная пара из Новополоцка поступила в университет вместе с дочкой

Родители будут учиться на факультете заочного обучения по специальности «Народное творчество (Народные ремёсла)», а дочь — на факультете культурологии и социально-культурной деятельности по специальности «Социально-культурная деятельность», сообщает университетский сайт.

Александр и Екатерина в 2000 году окончили Витебское училище искусств по специальности «Живопись». Они занимаются дизайном мебели и интерьера на предприятии «Мастак-Сервис» в Новополоцке.

Екатерина увлекается росписью одежды, ведет об этом блог.

 
 
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Необычные первокурсники появились в Белорусском государственном университете культуры и искусств.
 
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