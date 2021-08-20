Семейная пара из Новополоцка поступила в университет вместе с дочкой

Источник материала: Салiдарнасць

Необычные первокурсники появились в Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ). Студентами стала семья Раньшевых из Новополоцка — мама Екатерина, папа Александр и старшая дочь Дарья.





Родители будут учиться на факультете заочного обучения по специальности «Народное творчество (Народные ремёсла)», а дочь — на факультете культурологии и социально-культурной деятельности по специальности «Социально-культурная деятельность», сообщает университетский сайт.

Александр и Екатерина в 2000 году окончили Витебское училище искусств по специальности «Живопись». Они занимаются дизайном мебели и интерьера на предприятии «Мастак-Сервис» в Новополоцке.

Екатерина увлекается росписью одежды, ведет об этом блог.