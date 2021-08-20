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Семейная пара из Новополоцка поступила в университет вместе с дочкой
20.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Необычные первокурсники появились в Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ). Студентами стала семья Раньшевых из Новополоцка — мама Екатерина, папа Александр и старшая дочь Дарья.
Родители будут учиться на факультете заочного обучения по специальности «Народное творчество (Народные ремёсла)», а дочь — на факультете культурологии и социально-культурной деятельности по специальности «Социально-культурная деятельность»,
Александр и Екатерина в 2000 году окончили Витебское училище искусств по специальности «Живопись». Они занимаются дизайном мебели и интерьера на предприятии «Мастак-Сервис» в Новополоцке.
Екатерина увлекается росписью одежды, ведет об этом блог.
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Необычные первокурсники появились в Белорусском государственном университете культуры и искусств.
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