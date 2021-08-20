ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Грузовик сбил насмерть пешехода в Чечерском районе

20.08.2021 12:22 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Грузовой автомобиль насмерть сбил 75-летнюю женщину-пешехода в Чечерском районе, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария произошла д.Меркуловичи 19 августа примерно в 1.15. 40-летний водитель автомобиля "Рено" с прицепом МАЗ вблизи нерегулируемого перехода совершил наезд на 75-летнюю женщину. По предварительной информации, она шла в темное время суток по проезжей части, не обозначив себя световозвращающими элементами.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельная авария произошла д.Меркуловичи 19 августа примерно в 1.15. 40-летний водитель автомобиля "Рено" с прицепом МАЗ вблизи нерегулируемого перехода совершил...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Украина всерьез рассматривает разные альтернативные варианты"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by