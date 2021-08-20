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Грузовик сбил насмерть пешехода в Чечерском районе
Источник материала: БелТА20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Грузовой автомобиль насмерть сбил 75-летнюю женщину-пешехода в Чечерском районе, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Смертельная авария произошла д.Меркуловичи 19 августа примерно в 1.15. 40-летний водитель автомобиля "Рено" с прицепом МАЗ вблизи нерегулируемого перехода совершил наезд на 75-летнюю женщину. По предварительной информации, она шла в темное время суток по проезжей части, не обозначив себя световозвращающими элементами.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.-0-
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Смертельная авария произошла д.Меркуловичи 19 августа примерно в 1.15. 40-летний водитель автомобиля "Рено" с прицепом МАЗ вблизи нерегулируемого перехода совершил...
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