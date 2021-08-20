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Санкции действуют: работникам дочерних предприятий «Гродно Азота» урезают зарплаты
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Это значит что некоторые дополнительные выплаты, например как материальная помощь к отпуску на оздоровление, будет упразднена.
На понедельник запланировано заседание комиссии по ведению коллективных переговоров, на котором это объявят как вынужденную меру.
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Стало известно об отмене материальной помощи к отпуску.
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