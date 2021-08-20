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Арендатором Dana Mall начали приходить письма с вопросами от европейских поставщиков - СМИ

20.08.2021 12:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Арендатором Dana Mall начали приходить письма с вопросами от европейских поставщиков - СМИ
Сербский бизнесмен Боголюб Карич
Как стало известно «Нашей Ниве», некоторым арендаторам торгового центра Dana Mall начали приходить недвусмысленные письма от европейских поставщиков с просьбой разъяснить природу отношений с подсанкционными компаниями Каричей, торговыми площадками, связанными с их бизнесом. Речь о самых разных магазинах: от одежды до техники.

«Мы не будем лгать и, естественно, признаемся, что мы арендуем площади у Dana Mall. Естественно, мы предвидим и следующее письмо после нашего ответа, с требованием выехать под угрозой прекращения поставок, и приступаем к этому готовиться», — говорит «Нашей Ниве» один из менеджеров, компания которого готовит ответ европейским поставщикам.


Другие игроки рынка недвижимости Минска объяснили, что бизнес знает об этих проблемах: возникла ситуация, когда с Каричами разрывают предварительные договоры аренды на еще не сданных арендных площадях в «Минск-мире».

«Сейчас это грозит тем, что западные поставщики выберут себе другого продавца», — говорит сведущий менеджер.



В конце 2020 года Евросоюз наложил санкции на Dana Holdings/Dana Astra с аргументацией, что этот бизнес «поддерживает тесные отношения с Александром Лукашенко».

Мы хотели узнать, как в Dana Mall видят будущее в условиях санкционного давления, когда арендаторов могут вынудить уйти с площадок под угрозой прекращения поставок. Однако в компании отказались от устных комментариев. Мы направили письменный запрос и опубликуем ответ, как только его получим.

Dana Mall — самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси. Здесь находятся магазины многих западных брендов, например, Zara, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti, New Balance, I-Store, PANDORA, Next.
 
Теги: Минск
 
 
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Возникла ситуация, когда с Каричами разрывают предварительные договоры аренды.
 
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