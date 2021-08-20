"Украина всерьез рассматривает разные альтернативные варианты"

«Большой разговор» Александра Лукашенко, который прошел 9 августа, вновь заострил вопрос отношения к нему и официальному Минску со стороны украинских властей. Но насколько далеко готовы пойти украинские власти?





Так, 9 августа Александр Лукашенко обвинил украинское правительство в неблагодарности за поставки дополнительных объемов дизельного топлива из Беларуси в предыдущие годы. При этом он заявил, что мог бы вместе с президентом России Владимиром Путиным «поставить на колени» Украину, перестав поставлять горюче-смазочные материалы.





И почти сразу же в Киев прибыло руководство польской компании Orlen, которая является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину.





Также Лукашенко сказал, что представители самопровозглашенной на востоке Украины «ЛНР» побывали в Минске и провели ряд следственных действий с журналистом Романом Протасевичем. В ответ межфракционное объединение “За демократическую Беларусь” «зарегистрировало в Раде постановление о полном прекращении дипломатических отношений с режимом Лукашенко».





ЛНР — самопровозглашенная Луганская народная республика. Считается украинскими властями территорией, временно оккупированной российскими вооружёнными силами, а структуры ЛНР рассматриваются Украиной как „российская оккупационная администрация“.





Беларусь официально не признавала ЛНР. «С точки зрения права, референдумы о федерализации в Донецкой и Луганской областях Украины не имеют никакого значения. Я не говорю, в каких условиях проводился референдум: любой референдум должен проводиться на основании Конституции», — заявлял в 2014 году Лукашенко.





Также депутаты ходатайствовали о необходимости Украины присоединиться к новым санкциям ЕС против Беларуси, «открыть уголовное дело, ввести санкции, прекратить дипотношения».





Как далеко пойдет Киев?

Telegraf.by украинский политический консультант Петр Охотин отметил, что после президентских выборов 2020 года Киев так и не признал Александра Лукашенко президентом Беларуси. Это, по его словам, не нравится белорусским властям. В комментарииукраинский политический консультантотметил, что после президентских выборов 2020 года Киев так и не признал Александра Лукашенко президентом Беларуси. Это, по его словам, не нравится белорусским властям.





В связи же с поступающими угрозами из Минска и его сотрудничеством с Кремлем, Украина «всерьез рассматривает разные альтернативные варианты по поставкам нефтепродуктов», отметил политконсультант. При этом он признает, что диверсификация может привести к увеличению их стоимости для Украины.





Однако, подчеркнул Петр Охотин, здесь важны вопросы не только экономики, но и военной безопасности страны, прав и свобод человека в Беларуси и безопасности белорусских активистов на территории Украины.





Охотин напомнил, что против Украины активно работают также российские спецслужбы, которые проводят операции даже на территории Британии. Политконсультант рассказал, что замглавы ОП (Офиса президента Украины) Кирилл Тимошенко озвучивал идею создания в Украине НПЗ и построить завод по производству битума, который должен уменьшить зависимость Киева от соседних стран. И в первую очередь, от поставок из Беларуси.





Комментируя расследование допроса Романа Протасевича представителями «ЛНР», Петр Охотин отметил, что «поскольку Беларусь становится все более закрытой», изучить обстоятельства дела у украинских ведомств в Беларуси не получится. Само же расследование, по его словам, может лечь в дело будущих обвинений против Александра Лукашенко, когда он может лишиться власти.





Политконсультант также не исключает присоединения Украины к санкциям ЕС и США в отношении официального Минска, как и принятия собственных санкций в ответ на признание тем «ЛНР».





Однако, по его мнению, решение будет приниматься в зависимости от изучения влияния возможных санкций на экономику Украины и с учетом обеспечения интересов национальной безопасности страны.





При этом Петр Охотин полагает, что в вопросе принятия санкций Украина будет просить у стран Запада компенсации своих потерь от их применения.





Может быть хуже?

Как сообщал Телеграф, между Беларусью и Украиной сейчас едва ли не самые горячие времена за всю историю независимости. Страны вступили в торговую войну. А теперь ещё и в политическое противостояние.





Украина уже частично поддержала санкции ЕС и запретила полеты белорусских самолётов над своей территорией.





А правительство Беларуси приняло постановление № 292 от 26 мая, в котором вводит разовое лицензирование импорта отдельных категорий товаров из Украины.





Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 июня заявил, что у Украины есть методы воздействия на власти Беларуси, если они допустят к Роману Протасевичу представителей так называемой «ЛНР».





«Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно, и особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас очень много разного рода связей, в том числе экономических», — предупредил Дмитрий Кулеба после заявлений Лукашенко о приглашении участников «генпрокуратуры ЛНР» в Минск





А когда Лукашенко заявил, что прорабатывает с Путиным вариант авиарейса из Минска в Крым, с заявлением выступиал первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Она заявила, что Беларусь окажется под мгновенными санкциями сразу, как ее самолёты пересекут границу Крыма.





Самолеты из Беларуси пока в Крым не летают. А вот представители «ЛНР» все же в Минск приезжали.





Правда, и Лукашенко пока не планирует признавать Крым российским. В ходе все того же выступления 9 августа он пообещал признать украинский полуостров частью России после того, как это сделают российские олигархи.





«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали?» — заявил Лукашенко.